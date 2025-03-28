По словам источника, провальнын результаты 2024 года вынуждают компании провести реструктуризацию своего игрового подразделения

Проект Hogwarts Legacy оказался весьма успешным на момент выхода. Игра получила немалую фан-базу, занимала лидирующие места по рейтингам продаж на различных площадках и имела восторженные отзывы от критиков. В связи с такой популярностью проекта, практически сразу в Warner Bros. задумались о выпуске крупного обновления и DLC.

Релиз Hogwarts Legacy состоялся почти два года назад, и вроде бы пришло время освежить игру какими-либо дополнениями, но согласно последним утечкам, все планы по развитию проекта были отменены.

Как сообщает американское издание Bloomberg, Warmer Bros. действительно работали над расширением Hogwarts Legacy, но из-за финансовых сложностей работа в данном направлении полностью прекращена. Самое любопытное, что DLC и пакет Definitive Edition должны были выйти до конца 2025 года. Вероятно, они уже находились на стадии активной разработки. Однако, провальные результат 2024 года смешали все карты.

По словам эксперта Bloomberg, отмена дополнений Hogwarts Legacy является частью реструктуризации игрового подразделения компании WB. По словам инсайдеров, касательно дополнения в руководстве Warmer Bros. также опасались, что оно не сможет оправдать ожиданий игроков и предоставить достаточно контента за запрашиваемую цену.

Стоит отметить, что финансовые трудности и отмена работы вокруг Hogwarts Legacy связаны в основном с провалами других крупных проектов компании: Suicide Squad: Kill the Justice League, MultiVersus и Wonder Woman. Все они не смогли оправдать ожиданий Warmer Bros, а последняя и вовсе была отменена ещё до релиза. За каждой из этих неудач стоят потраченные деньги и время. Сама же Hogwarts Legacy была успешной по всем критериям.