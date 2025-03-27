Мошенники даже отшлифовали сам кристалл, а затем нанесли на него новую маркировку

Уже известно достаточно много случаев, когда мошенники продавали доверчивым клиентам нерабочие видеокарты под видом новых. Бывали случаи, когда с печатных плат выпаивали ключевые компоненты, как например графический процессор и видеопамять, затем также выставляли на продажу. Накануне в сети появилась информация о ещё одном случае мошенничества. На этот раз злоумышленники очень серьёзно подошли к этому делу.

Пользователь Bilibili под ником In the present moment поделился историей ремонта нерабочей RTX 4090. По его словам, видеокарта была практически в идеальном состоянии без видимых следов ремонта или даже вскрытия. Но сняв систему охлаждения адаптера для выявления проблем, мастер заметил, что графический процессор немного отличается от стандартного AD102, устанавливаемого в GeForce RTX 4090.

Разница была заметна в подложке кристалла. Расположение компонентов больше напоминало не AD102, а более ранний GA102, который устанавливался в такие видеокарты, как RTX 3090 Ti, RTX 3090, RTX 3080 Ti.

Судя по всему, злоумышленники отшлифовали поверхность чипа RTX 3090, нанесли на него новую маркировку и установили на печатную плату от GeForce RTX 4090. Затем её благополучно приобрёл покупатель, заплатив 530 долларов. Стоит отметить, что это достаточно низкая цена для таких графических процессоров. Что-то неладное можно было заподозрить уже в связи с такой низкой ценой. Сообщается, что это уже второй подобный случай, ставший достоянием общественности. Вероятно, реальное количество подобных инцидентов на порядок больше.