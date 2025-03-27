Устройства также имеют двойной режим работы и множество функций искусственного интеллекта, включая возможность генерации субтитров

Накануне крупнейший южнокорейский технологический гигант представил серию QLED-телевизоров Samsung QN900F. Всего в линейке новых телевизоров числится три модели. Однако, в настоящий момент представлены пока только две версии: на 65 и 75 дюймов. 85-дюймовый вариант выйдет на рынок позднее.

Все устройства обладают разрешением 7680х4320 пикселей и стандартной частотой 120 Гц. Для использования телевизора в динамичных игровых проектах пользователи могут переключиться на второй режим, при котором разрешение картинки снижается до 3840х2160 пикселей, а частота обновления изображения повышается до 165 Гц. Также для комфортного гейминга есть поддержка FreeSync Premium Pro.

Помимо этого, модель Samsung QN900F получила встроенную 4.2.2-канальную аудиосистему с RMS 70 Вт и Dolby Atmos. Также новые телевизоры получили тонкую рамку. Для подключения дополнительного оборудования предусмотрены четыре порта HDMI, способных передавать лишь 60 кадров при разрешении 8K. Таким образом, для максимально приятного гейминга в любом случае придётся использовать второй режим с разрешением 4K. Вдобавок Samsung QN900F оснащён разъёмами USB и Ethernet.

Новинки могут похвастать и поддержкой технологий искусственного интеллекта для улучшения качества картинки. Среди них отмечаются AI Motion Enhancer, Auto HDR Remastering и умная калибровка. В качестве операционной системы используется Tizen Smart TV с голосовым помощником Alexa. Также телевизоры QN900F имеют функцию генерации субтитров.

Вариант с диагональю на 65 дюймов обойдётся 3300 долларов, в то время как стоимость 75-дюймовой панели находится на уровне 4300 долларов. Предварительная стоимость 85-дюймового телевизора также не раскрывается.



