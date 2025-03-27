Флагманский Intel Core Ultra 9 185 получил шесть высокопроизводительных и восемь энергоэффективных ядер без поддержки многопоточности

Перед официальным запуском процессоров Intel Core Ultra 100 Meteor Lake, некоторые инсайдеры заявили о разработке как мобильных процессоров, так и настольных. Причёт такая информация исходила даже от одного из топ-менеджеров Intel. Однако, как известно, на свет вышли исключительно решения для ноутбуков и мини-ПК. Все восприняли, что ранние утечки оказались ошибочными.

Теперь в сеть просочились фотографии реальных настольных процессоров Intel Core Ultra 9 185. Источник даже провёл тестирование одного из экземпляров, но чип не смог похвастать выдающейся производительностью. Это оказалось 14-ядерное и 14-поточное решение с базовой частотой 2,8 ГГц и 4,5 ГГц в режим Boost. Вероятно, это недоработанные прототипы, в которых не была реализована технология многопоточности. Мобильные Core Ultra 9 185H имеют 14 ядер и 22 потока с максимальной частотой 5,1 ГГц. Это в свою очередь сказывается и на общей производительности чипа.

В тесте CPU-Z настольный Intel Core Ultra 9 185 достигает 5750 баллов в многопоточном испытании, что существенно ниже, чем у мобильного варианта. Однако в однопоточном тесте результаты сопоставимы — 732. При этом сообщается, что потребление настольной версии значительно ниже, чем у конкурента.

По информации источника, данный прототип нельзя запустить на стандартных материнских платах, несмотря на подходящий разъём сокета. Для них предусмотрены специальные тестовые системы. Intel, судя по всему, не выпустила специальных инструкций кода для чипов Core Ultra 9 185, так как не планировали выпускать и на рынок.



