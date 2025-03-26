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Zelikman
Разработчики выпускают первое обновление Assassin's Creed Shadows под номером 1.0.1
Оно позволяет снять ограничение частоты кадров в кат-сценах и решает некоторые технические проблемы.

Ubisoft выпустила первый патч с исправлениями для Assassin's Creed Shadows. Обновление получило кодовое название 1.0.1. В него входит внедрение мода Special K, позволяющую снять ограничения частоты кадров во время внутриигровых видео.

Обновление в основном направлено на пользователей ПК-версии. Новый патч также позволяет решить ряд проблем, некоторые из которых связаны с технологиями Nvidia. К примеру, по неизвестной причине функции DLSS были недоступны для геймеров. Также некорректно работала опция Reflex.

Стоит отметить, что в сам игровой процесс никаких существенных исправлений внесено не было. Внесены некоторые исправления в работу фоторежима. Из-за некорректного функционирования его запуск приводил к сбоя при загрузке фотографий.

Всё же сам проект не имеют огромного количества багов и проблем с производительностью, как это было с некоторыми предыдущими проектами. К примеру, при выходе с Star Wars Outlaws разработчиком пришлось оперативно выпускать множество горячих исправлений. В результате игра оказалась одной из крупнейших неудач Ubisoft.

Assassin's Creed Shadows же оказалась весь успешной. Игра успела разойтись тиражом в 2 миллиона копий всего за первые два дня. Также проект занял первое место среди всех игр серии по количеству максимального количества игроков онлайн единовременно.

#ubisoft #гейминг #видеоигры #assassin&#x27;s creed shadows #патчи
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