Это будет 6-ядерное решение с графическим ядром RDNA 3.5

В последние годы ARM-чипы начинают вызывать всё больший интерес со стороны производителей ноутбуков. Они отличаются скромным энергопотреблением и широкими возможностями в области искусственного интеллекта. Не зря Qualcomm решила включиться в программу Copilot+ ПК со своими процессорами Snapdragon X Elite и X Plus. В будущем конкуренцию ей могут составить Nvidia с MediaTek и AMD.

Ранее источники сообщали, что AMD представит свою серию ARM-решений под названием Sound Wave в течение 2026 года. Теперь же Moore's Law Is Dead смог раскрыть больше информации о новых чипах. Как минимум об одном из них. Это будет 6-ядерный 12-поточный процессор. На борту находится два высокопроизводительных ядра и четыре энергоэффективных. Объём кэш-памяти L3 составит 4 МБ. В качестве графики будут использоваться решения из серии RDNA 3.5 с 16 МБ MALL. Процессор основан на 3-нанометровой технологии TSMC.

Источник: Moore's Law Is Dead

Источник считает, что наличие кэша MALL в небольшом чипе обеспечивает большую пропускную способность для движка искусственного интеллекта. Также стоит отметить, что AMD Sound Wave будут иметь ИИ движок четвёртого поколения. Подсистема памяти предусматривает 128-битный контроллер для стандарта LPDDR5X со скоростью 9600 МТ/с Предполагается, что на борту будущих ноутбуков будет минимум 16 ГБ оперативной памяти.

Как сообщалось, новые чипы AMD Sound Wave будут представлены в 2026 году. В тот же период на рынке появятся совместные решения от Nvidia и MediaTek. В общем, следующий год окажется достаточно насыщенным в плане выхода ARM-процессоров.