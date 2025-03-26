Инсайдер Digital Chat Station раскрывает больше подробностей о новом компактном флагмане OnePlus

В последний год всё больше производителей смартфонов начало обращать внимание на сегмент компактных устройств. Ранее можно было наблюдать, как диагонали мобильных устройств неустанно увеличивались. Теперь же рынок могут заполонить мощные малогабаритные гаджеты.

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station заявил, что готовящийся OnePlus 13T появится на рынке уже во второй половине апреля. Смартфон будет представлен практически сразу после запуска серии Oppo Find X8s, который также будет иметь небольшие габариты. Помимо этого источник раскрывает некоторые ключевые характеристики.

По полученным данным, аппарат будет иметь полностью плоский дисплей с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 1,5K. Новая OLED-панель получит тонкие рамки и повышенную частоту обновления изображения. Под капотом, как упоминалось ранее, будет находиться флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а запитает устройство аккумулятор ёмкостью 6200 мАч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт.

Новый аппарат окажется во много похож на Oppo Find X8s, но не сможет похвастать возможностью беспроводной зарядки. Однако, в связи с этим главный конкурент получит менее ёмкую батарею. Также необходимо дождаться официальных презентаций, чтобы узнать стоимость будущих компактов.



