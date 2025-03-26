«Роспатент» опубликовал изображения с предполагаемым дизайном автомобиля

Российская компания «Юматекс» запатентовала дизайн своего перспективного электрического фургона. Стоит отметить, что данная фирма является дочерним подразделением государственной корпорации «Росатом». Очертания автомобиля были размещены в базе данных «Роспатента».

Компания представила прототип данной машины уже около года назад, но с того момент никакой дополнительной информации о разработке проекта не поступало. В самом начале в государственной корпорации подчёркивали, что планов по самостоятельному выпуску электрических автомобилей не предусмотрено. «Росатом» намерен выпускать на своих предприятиях лишь отдельные компоненты, а сборка автомобиля будет производиться сторонней компанией. По мнению экспертов, дизайн транспортного средства был защищен, чтобы предотвратить его копирование в будущем.

В «Росатоме» хотят разработать универсальную базу для российских электрических автомобилей. В состав платформы будут входить двигатели, электроника и система управления. Первые опытные образцы для испытаний появятся в течение ближайших двух лет. У компании еще много работы по её созданию.

Еще одно подразделение «Росатома», под названием «Рэнера», строит в Калининградской области предприятие по выпуску тяговых аккумуляторов. Продукция данного завода будет внедряться в различные российские электрокары. Производство будет запущено в 2025 году.