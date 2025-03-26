По информации источника, это связано с восстановлением пошлин Дональда Трама, введённых еще в 2017 году

Как сообщает авторитетный источника Moore's Law Is Dead, в ближайшие месяцы цена на графические процессоры вырастут еще сильнее. Если на данный момент цены на видеокарты Nvidia выше рекомендованных значений примерно на 30%, то уже летом разница будет составлять 60%.

Сообщил ему об этом представитель одного из крупнейших AIB-производителей. По словам инсайдера, в 2017 году Дональд Трамп ввёл специальные тарифы США по разделу 301. Позже положение данного документа были временно приостановлено, но уже летом текущего года пошлины вновь вступят в силу. В результате, стоимость условной GeForce RTX 5080 вырастет с 1350 до 1600 долларов. При этом её рекомендованная цена составляет 999 долларов.

Любопытно, что рост цен ожидается не только на территории Соединённых Штатов Америки, а по всему миру. По словам источника, это произойдёт уже на стадии производства. Таким образом, в ближайшие месяцы можно ожидать 20-процентного повышения стоимости графически процессоров в сравнении с нынешними значениями.

Несмотря на завышенные цены некоторые модели практически сметаются с полок магазинов. При средней стоимости в 3000 долларов во многих регионах до си пор невозможно найти модели GeForce RTX 5090 на прилавках магазинов. Неизвестно, как будут обстоять дела, когда ритейлеры начнут предлагать их за 3400-3600 долларов.