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Zelikman
Игровые студии боятся выпускать свои проекты на фоне неопределённости с датой релиза GTA 6
Разработчики боятся оказаться в тени успеха Grand Theft Auto 6

В настоящий момент ни одна из предстоящих видеоигр не может похвастать таким же количеством фанатов, ожидающих официального релиза, как Grand Theft Auto 6. Один только рекламный трейлер набрал десятки миллионов просмотров за первые несколько дней.

Самое любопытное, что игра до сих пор не имеет чёткой даты выхода. Проект уже несколько раз переносился, и никто не уверен, что это не произойдёт вновь. По словам директора по консалтингу в Newzoo, Бена Портера, несколько крупных игровых студий находятся в сложном положении. Они не знают, на какой период обозначить выход своих игр, опасаясь попадания в одновременный период релиза с Grand Theft Auto 6. В таком случае можно оказаться в тени Take-Two.

«Если вы игровая компания, которая затаила дыхание и ждёт выхода GTA 6, а затем выход задерживается на три, четыре, пять, шесть месяцев, что вы делаете?», — заявил Портер.

Он не стал озвучивать, какие именно компании боятся столкнуться с выходом новой игры о «грандиозных угонщиках авто». На данный момент ожидается, что проект этой осенью выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Релиз на Windows может состояться в течение 2026 года. Однако, это всё пока на уровне слухов. Всё же данный период может быть наиболее опасным для готовящихся на данный момент игр. Наверняка, выбирая между Grand Theft Auto 6 и каким-либо другим проектом, потенциальные покупатели потратятся на новую игру Rockstar Games.


#гейминг #видеоигры #grand theft auto 6
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