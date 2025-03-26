Встроенная графика данных процессоров не уступает даже современным бюджетным графическим ускорителям.

Мобильные чипы по типу Ryzen Al Max+ 395 оказались невероятно мощными решениями для ноутбуков и мини-ПК. Помимо 16 ядер и 32 потоков с частотой до 5,1 ГГц, данные процессоры могут похвастать мощным графическим ядром Radeon 8060S с четырьмя десятками вычислительных блоков. Для понимания, в игровых проектах данный чип зачастую превосходит системы с графическими процессорами GeForce RTX 4060 от компании Nvidia.

Однако, они имеют исключительно мобильную архитектуру и не могут использоваться на настольных ПК, по крайней мере пока. Новинки совместимы только с сокетом FP11. Strix Halo даже физически больше, чем процессоры Ryzen 9000.

Накануне генеральный директор Asus в Китае попросил руководителя AMD о переносе процессоров Strix Halo на настольные системы. Любопытно, что Лиза Су дала положительный ответ, заявив: «Да, да, конечно!».

При этом пока сложно сказать, как это может быть реализовано. По мнению специалистов, компания может выпустить специальные платы, оснащённые встроенными процессорами и всеми необходимыми подключениями для настольных компьютеров. Такое решение ранее продемонстрировала компания Minisforum, представив свои модели BD770i и BD790i. Они позволяли использовать процессоры Ryzen 7745HX и 7945HX в стандартных корпусах и даже устанавливать графические процессоры через слот PCIe 5.0.

Всё же у такого исполнения имеются некоторые ограничения. К примеру нельзя будет заменить процессор и даже систему охлаждения. При этом, такие системы могут быть востребованы за счёт превосходной встроенной графикой.







