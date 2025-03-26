Данная модель имеет запас хода в 1180 километров и совокупную мощность более 460 лошадиных сил

Китайские компании продолжают укреплять свои позиции на российском рынке. Благодаря уходу большинства западных брендов из России, автопроизводители из Поднебесной продолжают расширять свой ассортимент, занимая все сегменты.

Компания Exlantix заявила о скором выходе на российский авторынок гибридного кроссовера ET. Сообщается, что первые поставки ожидаются уже в следующем месяцы. Но пока они будут представлены исключительно в Москве. Главной особенностью новинки станет запас хода в 1180 километров, который является достаточно внушительным в данном секторе.

Согласно имеющимся данным, под капотом будет полуторалитровый двигатель внутреннего сгорания, вырабатывающий энергию для двух электромоторов. Переднеосевой мотор имеет 197 лошадиных сил, а задний же может похвастать 265 лошадками. Автомобиль способен ускоряться до 100 км/ч за 4,8 секунды. Расход топлива составляет 6,4 литра на 100 километров.

Производитель заявляет, что Exlantix ET обладает улучшенной антикоррозийной обработкой. Особенности архитектуры позволяют производить зарядку автомобиля даже в холодную погоду. Кроссовер будет оснащён полный подогревом, креслами с массажем и продвинутым парковочным ассистентом с 18 сценариями.

Однако, цены на Exlantix ET пока не раскрываются. Предполагается, что кроссовер будет стоить около 8 миллионов рублей. По такой цене в настоящий момент продаются аналогичные внедорожники LiXiang, поставляемые параллельным импортом.