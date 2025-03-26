Китайские компании продолжают укреплять свои позиции на российском рынке. Благодаря уходу большинства западных брендов из России, автопроизводители из Поднебесной продолжают расширять свой ассортимент, занимая все сегменты.
Компания Exlantix заявила о скором выходе на российский авторынок гибридного кроссовера ET. Сообщается, что первые поставки ожидаются уже в следующем месяцы. Но пока они будут представлены исключительно в Москве. Главной особенностью новинки станет запас хода в 1180 километров, который является достаточно внушительным в данном секторе.
Согласно имеющимся данным, под капотом будет полуторалитровый двигатель внутреннего сгорания, вырабатывающий энергию для двух электромоторов. Переднеосевой мотор имеет 197 лошадиных сил, а задний же может похвастать 265 лошадками. Автомобиль способен ускоряться до 100 км/ч за 4,8 секунды. Расход топлива составляет 6,4 литра на 100 километров.
Производитель заявляет, что Exlantix ET обладает улучшенной антикоррозийной обработкой. Особенности архитектуры позволяют производить зарядку автомобиля даже в холодную погоду. Кроссовер будет оснащён полный подогревом, креслами с массажем и продвинутым парковочным ассистентом с 18 сценариями.
Однако, цены на Exlantix ET пока не раскрываются. Предполагается, что кроссовер будет стоить около 8 миллионов рублей. По такой цене в настоящий момент продаются аналогичные внедорожники LiXiang, поставляемые параллельным импортом.