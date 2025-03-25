По словам Лизы Су, запуск видеокарт RX 9070 стал невероятно успешным и компания намерена наращивать поставки.

Если ранее в борьбе между видеокартами GeForce и Radeon каждый раз победителем выходили представители «Зелёного гиганта», то в этом году ситуация радикально изменилась.

С RDNA 4 AMD отказалась от конкуренции в сегменте премиальных видеокарт. Вместо этого было принято решение добиться доминирования в среднебюджетном сегменте. Учитывая полученный результат, компания добилась серьёзного успеха в этом деле. Radeon RX 9070 и RX 9070 XT оказались настолько сбалансированными по характеристикам и доступными по цене, что сразу же заняли лидирующие места на рынке.

«Иногда вы думаете, конечно, всем нравятся очень-очень мощные графические процессоры, но не так много людей могут получить к ним доступ, поэтому 9070 XT стал фантастическим успехом. Это №1 по продажам среди всех поколений AMD Radeon, продажи за первую неделю в 10 раз выше, чем у предыдущих поколений. И нам нравится видеть людей счастливыми. Люди очень довольны 9070 XT», — заявила генеральный директор AMD Лиза Су.

Компания также сумела добиться и лучшей доступности. Согласно заявления некоторых ритейлеров, в их распоряжении на момент старта продаж было по несколько тысяч графических процессоров серии RDNA 4. В это же время, запасы моделей Blackwell ограничивались лишь сотнями или десятками единиц. Один из продавцов заявил, что смог реализовать более 5000 видеокарт Radeon RX 9070 и RX 9070 XT.

Вместе с этим, Лиза Су обещает, что в дальнейшем поставки видеокарт будут еще больше. По её словам, компания делает всё, чтобы мощные графические процессоры были доступны всем геймерам.