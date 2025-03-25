Их использование на 20% выгоднее, чем эксплуатация решений от Nvidia

Технологический гигант Поднебесной начал использовать отечественные ИИ-чипы от компаний Alibaba и Huawei. По словам источников, они могут составить конкуренцию моделям H800 от Nvidia. Новый способ Ant Group позволяет сократить расходы на 20%, в сравнении с эксплуатацией графических процессоров «Зелёного гиганта».

Как заявляют инсайдеры, прорыв китайского техногиганта может решить сразу две проблемы. Во-первых, как упоминалось ранее, сократить расходы на обучение больших языковых моделей, а во-вторых решить проблему с дефицитом самих видеоускорителей. Поставки Nvidia H800 полностью запрещены санкциями Соединённых Штатов Америки. Их замена местными аналогами является критически важным вопросом. Стоит отметить, что частично компания Ant Group ещё использует графические процессоры от Nvidia, но постепенно переходит на решения от «Красного гиганта» и китайских компаний.

Согласно исследованию, ИИ-модели Ling-Plus и Ling-Lite уже сумели обойти Meta Platforms Inc. в некоторых тестах. В случае подтверждения данной информации, это может стать существенным прорывом для китайского технологического сектора. Однако, данным системам ещё далеко до таких крупных платформ, как GPT-4.5 или DeepSeek-R1. Более важным в случае с Ant Group является именно появление возможности эффективно использовать отечественные графические процессоры в обучении больших языковых моделей.