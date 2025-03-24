Обзоры будут выпускаться как на РРЦ-версии, так и на все другие модели одновременно.

На данный момент известно абсолютно точно, что бюджетные модели GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti окажутся на рынке уже в ближайшие два месяца. Инсайдеры заявляли, что старшая версия будет представлена 16 апреля. Вариант без приписки Ti должен выйти в мае.

Теперь один из надёжный источников утверждает, что компания анонсирует GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti 15 апреля. При этом эмбарго на обзоры видеокарт будет снято уже на следующий день. Новая информация кажется немного странной, так как обычно Nvidia снимает эмбарго за сутки до релиза, а не одновременно с ним. При таком раскладе у пользователей не будет времени на изучение возможностей новой видеокарты. Старшая модель выйдет в двух вариант: на 8 и 16 ГБ видеопамяти, и было бы неплохо выяснить насколько рациональна доплата за больший объём памяти.

В то же время, у запуска RTX 5060 Ti могут быть те же проблемы, что и с другими релизами — дефицит, завышенные цены и так далее. Стоит отметить, что в этот раз компания не разделяет РРЦ-версии от остальных. Стоимость новых моделей является одним из ключевых вопросов. По предварительным данным, RTX 5060 могут оценить примерно в 299 долларов, а за RTX 5060 Ti с 8 ГБ попросят 399 долларов. Вариант с 16 ГБ наверняка обойдётся дороже.



