Несмотря на многочисленные санкции против Китая и Huawei в частности, последняя продолжает добиться успехов в технологическом секторе.

Китай является одним из крупнейших рынков в мире. Мощнейшие компании по типу Apple и Nvidia стремятся усилить своё влияние в Поднебесной, так как на него приходится немалый процент от всей мировой торговли.

Однако Nvidia приходится непросто. Соединённые Штаты Америки вводят специальные санкции против Китая, запрещающие «Зелёному гиганту» продавать свои передовые решения на территории КНР. Это вредит бизнесу компании, так как китайские компании являются одними из самых активны, когда речь идёт о решениях для искусственного интеллекта.

В то же время, корпорация Huawei, несмотря на все введённые против неё ограничения за последние годы, продолжает наращивать своё влияние во все сферах технологического сектора. Компания готовится выпустить графические процессоры следующего поколения Ascend 910C. По имеющимся данным, они могут составить конкуренцию Nvidia H100. При этом у китайского аналога будет лучшая доступность и цена.

Накануне генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что китайскому техногиганту удалось достичь быстрого прогресса в сфере технологий искусственного интеллекта.

«Huawei — «самая грозная технологическая компания» в Китае. Присутствие компании в сфере ИИ растет с каждым годом. Они завоевали все рынки, на которых работал», — заявил Хуанг.

Руководитель Nvidia считает, что с такими темпами компания Huawei может завоевать весь китайский рынок. Это станет проблемой как для самого «Зелёного гиганта», так и для Соединённых Штатов Америки.