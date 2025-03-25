Компания разместила рекламные материалы с Xiaomi TV A Pro 2026 на глобальном сайте

Xiaomi TV A Pro 2026 ранее были представлены на территории Китайской Народной Республики. Это бюджетные QLED-телевизоры с разрешением 3840х2160 пикселей с базовой частотой обновления изображения в 60 Гц. Всего компания предлагает пять моделей с разной диагональю: 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов.

Начиная от 50-дюймовой версии и старше Xiaomi TV A Pro 2026 оснащены специальной игровой функцией Game Boost, позволяющей увеличить частоту обновления изображения до 120 Гц. Вариант на 43 дюйма остался без данной технологии. Также новинки имеют HDR10+, HLG и режим Filmmaker.

В качестве операционной системы телевизоры используют Google TV. С её помощью есть возможность управлять устройством через голосовые команды и устанавливать большое количество различных расширений и другого программного обеспечения. Также имеются функции Miracast и Apple AirPlay, которых были лишены предыдущие модели. Для подключения дополнительных устройств предусмотрены порты HDMI, USB 2.0, Ethernet, оптический цифровой аудиовыход, двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 ГГц/5 ГГц и Bluetooth 5.0.

В настоящий момент информация о международных ценах на новинки не предоставляется. Сообщается лишь, что уже скоро телевизоры появится за пределами Поднебесной. Однако, вряд ли Xiaomi TV A Pro 2026 будут иметь цены намного выше предыдущих моделей. Предположительно, за базовую 43-дюймовую версия придётся отдать в районе 360 долларов.