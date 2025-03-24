Новая модель имеет пиковую яркость до 3000 нит и максимальную игровую частоту обновления 288 Гц

Китайская компания TCL является одним из крупнейших производителей бытовой техники и электроники. В ассортименте устройств бренда для каждого рынка имеются как бюджетные решения, так и дорогостоящие модели.

Накануне компания представила линейку премиальных телевизоров с матрицами QD-Mini LED. Всего представлено семь вариантов: 50, 55, 65, 75, 85, 98, 115 дюймов. Телевизор C7K имеет разрешение 3840х2160 пикселей со стандартной частотой обновления изображения 144 Гц, но устройство имеет функцию игрового ускорения с возможностью увеличения данного показателя до 288 Гц.

Пиковая яркость в зависимости от варианта диагонали пиковая яркость может варьироваться от 2000 до 3000 нит. Охват цветового пространства DCI-P3 находится на уровне 93 процентов. Также имеется поддержка Dolby Vision IQ, HDR10+ и HLG. Коэффициент контрастности составляет 7000:1.

Модель TCL C7K также имеет поддержку Google TV. С помощью данной опции можно использовать голосовое управление и осуществлять видеозвонки Google Meet. Для использования телевизора в гейминге предусмотрены функции Game Master, Gamebar и AMD FreeSync Premium Pro. Также на борту находится 4.2.2-канальная звуковая система Onkyo.

Самая компактная модель TCL C7K обойдётся в 899 евро. Если же говорить о 115-дюймовой версии, то уже придётся выложить 11 999 евро. Остальные модели: