Производитель выпускает новые драйвера, стараясь устранить проблемы новых видеокарт RTX 5000, а более старые GPU с каждым разом работают всё хуже

До выхода новых драйверов, под номерами 572.XX, видеокарты предыдущих линеек работали достаточно стабильно. Однако, когда Nvidia начала оптимизировать программное обеспечение под графические процессоры Blackwell, всё вышло из-под контроля.

В сети появляется всё больше сообщений о проблемах с видеокартами GeForce RTX 4000 и RTX 3000. После обновления драйверов геймеры сталкиваются со сбоями, зависаниями, чёрными экранами, вылетами и даже артефактами. По мнению сообщества, «Зелёный гигант» начал исправлять недочёты с RTX 5000 и полностью прекратил поддержку более ранних видеокарт.

Один из пользователей заявил, что его начало выкидывать из Cyberpunk 2077 сразу после запуска игры. Новый драйвер сделал графический процессор GeForce RTX 4080 попросту неиграбельным. Проблему удалось исправить установив старый драйвер под номером 566.XX.

Также другой член сообщества Reddit с GeForce RTX 4090 заявил, что система периодически начала выдавать чёрный экран, хотя никаких проблем с подключением или другим оборудованием не было. Неполадки также были устранены с помощью драйверов 566.XX.

Количество жалоб со стороны пользователей продолжает расти, но судя по всему, компания пока не стремится решать проблемы предыдущих поколений. В настоящий момент не до конца исправлены некоторые недочёты с RTX 5000. Видимо по логике Nvidia, владельцы более старых адаптеров найдут способ откатиться к стабильным драйверам.