Устройство можно будет переключать на второй режим, где разрешение составит 1080p, а частота доходит до 320 Гц.

ViewSonic добавила в свой ассортимент еще один монитор с двумя режимами работы. В последние месяцы подобные решения набирают популярность. Они хорошо подходят для любителей AAA-проектов с великолепной графикой, а также для тех, кому нужен монитор для киберспортивных игр, где визуальная составляющая уходит на второй план, а на первом месте находится частота обновления.

Монитор ViewSonic XG275D-4K имеет IPS-матрицу с разрешением 3840х2160 пикселей. Стандартная частота обновления находится на уровне 160 Гц. Однако, пользователи могут переключаться на разрешением 1920х1080 пикселей и получить развёртку 320 Гц. Время отклика составляет 0,5 мс. Дисплей имеет пиковую яркость в 300 нит и оснащен антибликовым покрытием. Как и у большинства современных игровых мониторов, на борту имеется поддержка технологий AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync.

Новинка также оснащена встроенными динамика мощностью 2 Вт. Для подключения предусмотрены разъемы: HDMI 2.1, DisplayPort, USB Type-C с мощностью 65 Вт и аудиоразъём 3,5 мм. Имеется совместимость с кронштейнами стандарта VESA 75x75. Оценили ViewSonic XG275D-4K в 500 долларов. Функцию двойного режима работы уже внедрили такие компании, как Asus и LG. Однако, стоимость их решений превышает 1000 долларов. При этом стоит отметить, что последние предлагают OLED-панели, вместо IPS. Данный факт объясняет почему они настолько дороги.