По мнению источников, они могут выйти в тот же период, что и младшие модели RDNA 4

Как сообщают источники, запуск видеокарт Nvidia GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti действительно был отложен на несколько недель. Если передо выходом GeForce RTX 5070 инсайдеры утверждали, что бюджетные модели представят в марте, теперь сообщается о демонстрации в апреле.

Board Channels утверждает, что об этом уже уведомлены все ключевые партнёры Nvidia, речь о таких компаниях, как Gigabyte, MSI,Palit, Zotac и других производителях видеокарт. Учитывая, что сам зелёный гигант не анонсировал сроки выхода видеокарт GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti, запуск и правда может быть отложен.

«Nvidia уведомила всех партнёров по внутренней электронной почте о выпуске новых продуктов серии RTX 5060/5060 Ti, уведомив все бренды о том, что две вышеуказанные модели будут отложены» — заявляют в Board Channels.

По словам источника, GeForce RTX 5060 Ti будет выпущена в середине апреля. Младшая версия окажется на рынке уже в мае. Самое любопытное, что у партнёров компании пока нет даже информации о презентации видеокарт. Есть вероятность, что выход новинка от Nvidia совпадёт с релизом AMD Radeon RX 9060 и RX 9060 XT. Любопытно, что по предварительной информации, старшие модели обеих линеек будут иметь варианты с 8 и 16 ГБ видеопамяти на борту.

GeForce RTX 5060 Ti, по слухам, оснастят 4608 ядрами CUDA, 8/16 ГБ видеопамяти GDDR7 и энергопотреблением в 180 Вт. Младшая версия получит 3840 ядер CUDA и TDP в районе 150 Вт. Однако, по памяти с последней всё не так однозначно. Некоторые источники утверждают о 8 ГБ памяти, другие сообщают о 12 ГБ.