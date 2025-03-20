На сегодняшний день игра стала одной из самых успешных среди проектов 2025 года

В течение первого месяца продаж Kingdom Come: Deliverance 2 превзошла показатели первой части в пять раз. Игра уже показала себя как один из наиболее успешных проектов текущего года. Историческая ролевая игра в средневековом сеттинге, появившаяся в феврале, быстро завоевала признание.

Kingdom Come: Deliverance 2 не только достигла отметки в миллион проданных копий в первый же день, окупив затраты, но и получила положительные отзывы от экспертов и пользователей. Обозреватели высоко оценили реалистичность, сюжет и персонажей, а также свободу действий игрока, что позволило RPG от Warhorse Studios получить среднюю оценку 90 на OpenCritic.

Аналитик Circana, Мэт Пискателла, поделился деталями успеха Kingdom Come: Deliverance 2 в США, подчеркнув, что продажи RPG в денежном выражении за первый месяц в пять раз превысили показатели предшественника. Уже первые недели продаж показали, что Kingdom Come: Deliverance 2 разошлась тиражом более 2 миллионов копий, и ожидается дальнейший рост этого показателя в течение 2025 года. Игра также продемонстрировала впечатляющий старт в Steam, достигнув пика в 250 000 пользователей онлайн, что позволило ей войти в число крупнейших релизов года.

С момента выпуска Kingdom Come: Deliverance, студия Warhorse нацелена на совершенствование своей игры. В недавнем обновлении 1.2 для Kingdom Come: Deliverance 2 появился ряд нововведений. Важным изменением стало то, что игрокам теперь доступна смена внешности главного героя, Генри, через посещение парикмахера. Обновление также устранило ряд ошибок, присутствовавших в игре, и улучшило боевую систему, поведение неигровых персонажей, оптимизацию и ряд других аспектов.

Недавно Warhorse Studios анонсировала планы развития Kingdom Come: Deliverance 2. В ближайшем будущем ожидается появление режима Hardcore, а также скачек. Хотя официально эта функция еще не представлена, некоторые игроки уже получили возможность играть в Hardcore Mode в Kingdom Come: Deliverance 2, используя обходной путь. Они обнаружили, что активация режима на ПК возможна через специальную команду в консоли. В дальнейшем, в 2025 году, игра пополнится тремя масштабными DLC, которые можно будет приобрести отдельно или в составе целого пакета.