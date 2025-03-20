Организаторы заявили, что сделали это ради безопасности посетителей, опасаясь нападок со стороны активистов

Похоже, в Канаде начинают предвзято относиться к американской компании Tesla. Организаторы известного автосалона исключили её из списка участников. Как заявил исполнительный директор Ванкуверского мероприятия, Эрик Николлс, безопасность посетителей, участников и сотрудников является приоритетом. Данное решение позволит гостям в полной мере насладиться позитивной атмосферой мероприятия.

Представителям американской компании сообщили об отказе в участии в текущем году из-за возможных протестов, связанных с недовольством деятельностью Tesla и её руководителем, Илоном Маском. Утверждается, что Tesla настаивала на своём участии, несмотря на требования организаторов.

В Канаде Tesla столкнулась с движением активистов. Протестная кампания получила название «Tesla Takedown». Инициаторы акции призывают владельцев электромобилей Tesla избавиться от них, а инвесторов – продать акции компании. BC Hydro, энергетическая компания, принадлежащая правительству Британской Колумбии, исключила Tesla из перечня марок, участвующих в программе скидок на электрокары, отдав предпочтение канадским производителям.

Сохраняется напряжённость в отношениях между Канадой и США. Илон Маск, имеющий влияние на американскую администрацию, поддерживает введение тарифов против соседних стран. Вследствие этой связи, на имущество Tesla по всему миру нападают вандалы.