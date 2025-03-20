По словам разработчиков, ZOI игрока может погибнуть даже от критического падения репутации

Хёнджун «Кджун» Ким, директор inZOI, рассказал, что в игре запрограммировано большое количество уникальных сценариев, по которым ZOI может умереть. Среди них в основном несчастные случаи, связанные с окружающей средой и различными предметами. Ким сообщает, что в inZOI существует 16 необычных и интересных способов. Ким отметил, что разнообразие смертей отражает неизбежность этого явления.

Например, персонаж может погибнуть поскользнувшись в ванной комнате. Употребление испорченных продуктов также может привести к фатальным последствиям. При ремонте электроприборов существует риск поражения электрическим током. Смерть ZOI может наступить в результате дорожно-транспортного происшествия или из-за крайне низкой популярности.

Разработчики подчеркнули, что уникальной особенностью inZOI является возможность смерти от недостатка внимания и признания со стороны окружающих. Ким привёл пример: если дойдут слухи о вашем участии в конфликте, это может негативно сказаться на вашей репутации в inZOI. Снижение репутации до критической отметки может привести к смерти вашего ZOI.

Это также подчёркивает значимость системы репутации в игре и её влияние на виртуальный мир. Вероятно, ZOI, ушедший из жизни с запятнанной репутацией, может предстать в облике призрака. Проект inZOI от KRAFTON станет доступен в Steam Early Access начиная с 28 марта.