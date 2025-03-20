По мнению миллиардера, это также выведет Китай на первое место в сфере ИИ. Поэтому он призывает скорее перенести лучшие заводы в США

В настоящее время Тайвань является бесспорным лидером в производстве микросхем. Компания TSMC, расположенная на острове, контролирует около двух третей мирового рынка полупроводников. США поставили перед собой задачу постепенного изменения сложившейся ситуации.

Соединённые Штаты стремятся к лидерству в сфере искусственного интеллекта. Однако, для реализации этой цели необходимо доминировать в нескольких ключевых областях. В связи с этим, Илон Маск подчеркнул, что контроль над производством полупроводников является критически важным условием для победы Соединённых Штатов в гонке ИИ. Маск утверждает, что в случае военной операции Китая на Тайване, мир может лишиться доступа к передовым заводам по производству полупроводников. Это, в свою очередь, негативно скажется на развитии ИИ, поскольку TSMC является ключевым производителем микросхем.

По мнению Илона Маска, лидерство в сфере искусственного интеллекта достанется государству, доминирующему в производстве чипов. В этом есть логика, ведь страна-лидер сможет диктовать условия продажи определённых чипов и технологий. Сейчас почти все передовые чипы производятся на Тайване, и в случае перехода острова под китайское влияние, США лишатся доступа к этим технологиям.

По этой причине миллиардер призывает в максимально короткие сроки вывести США на лидирующую позицию в производстве чипов. По мнению Маска, самое передовое оборудование должно быть именно на территории Штатов.