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Zelikman
AOC представляет 24-дюймовый киберспортивный монитор AGON Pro AG246FK6 с частотой обновления 600 Гц
Устройство получило быструю TN-матрицу с разрешением FullHD и пиковой яркостью до 500 нит

Новый геймерский монитор AGON Pro AG246FK6 от AOC представляет собой 24,1-дюймовое устройство с разрешением 1920х1080 пикселей и частотой обновления изображения 600 Гц. Разработанный специально для киберспорта, он делает акцент на скорости.

В мониторе используется быстрая TN-матрица с временем отклика 0,3 мс MPRT и 0,5 мс GTG, что позволяет максимально уменьшить эффект ореолов и задержку ввода. Цветовая гамма охватывает 99% sRGB и 90% DCI-P3, что является достаточно хорошим показателем для TN-дисплея, хотя и уступает OLED-экранам или высококачественным IPS-альтернативам. Яркость достигает 350 нит с пиковым значением 500 нит, что является достойным результатом.


Этот монитор предлагает широкий набор интерфейсов, включая два порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, порт USB Type-B и 3,5-мм аудиоразъём. Эргономичная подставка обеспечивает регулировку высоты в пределах 130 мм, поворот на 30 градусов и наклон от -5 до 23 градусов. Дополнительным штрихом является RGB-подсветка Light FX на задней панели.

Данный монитор, вероятно, станет отличным выбором для профессиональных киберспортсменов. Несмотря на впечатляющую скорость, TN-панель с разрешением 1920х1080 пикселей не гарантирует превосходной визуальной картинки. Информация о стоимости и доступности пока отсутствует, но в ближайшее время компания озвучит цены.

#гейминг #видеоигры #монитор #aoc #agon pro ag246fk6
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Апшеронский скакел
00:39
А лучше реальная производительность! 5070 глючит, фризит и дергается не по детски в вашем любимом киберхламе!
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Каспер
00:38
Что лучше по твоему GDDR6 или GDDR7.
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Karmboros
00:38
Смотрите ко, карта для натива)))
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Ренбокот
00:37
Только толку от ДД7 никакого
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Апшеронский скакел
00:37
И шо, не помогла GDDR7 видеокарте 5070?
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
RTX 3050=КАЛ
00:37
а ты в 10 кадров запиши и поглядим,важно или нет.я же говорю ты уо дегрод-а 3050=кал.не КАЛЛИЩЕ
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Каспер
00:36
Посмотрел о как на 9070ХТ видео память GDDR6. Ау 5070 уже видео память GDDR7.
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Karmboros
00:36
Да неважно какая там кадровка, она же видно то идёт нормально то фризит как заведённая, причём тут какая то кадровка, 6600 это лютый фриз, ты сам это доказал
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
RTX 3050=КАЛ
00:34
дадада.и кадровка в 25 кадров.ты смешон.как же ты смешон.Все знают что ты уо фейкомет.а 3050 =кал
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
Karmboros
00:33
Скачал с ютуба такой, а там максимум 720p было, говорю наверное ещё сильнее фризить начинает 6600 если в ФХД записывать
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
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