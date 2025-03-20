Устройство получило быструю TN-матрицу с разрешением FullHD и пиковой яркостью до 500 нит

Новый геймерский монитор AGON Pro AG246FK6 от AOC представляет собой 24,1-дюймовое устройство с разрешением 1920х1080 пикселей и частотой обновления изображения 600 Гц. Разработанный специально для киберспорта, он делает акцент на скорости.

В мониторе используется быстрая TN-матрица с временем отклика 0,3 мс MPRT и 0,5 мс GTG, что позволяет максимально уменьшить эффект ореолов и задержку ввода. Цветовая гамма охватывает 99% sRGB и 90% DCI-P3, что является достаточно хорошим показателем для TN-дисплея, хотя и уступает OLED-экранам или высококачественным IPS-альтернативам. Яркость достигает 350 нит с пиковым значением 500 нит, что является достойным результатом.





Этот монитор предлагает широкий набор интерфейсов, включая два порта HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1 Type-A, порт USB Type-B и 3,5-мм аудиоразъём. Эргономичная подставка обеспечивает регулировку высоты в пределах 130 мм, поворот на 30 градусов и наклон от -5 до 23 градусов. Дополнительным штрихом является RGB-подсветка Light FX на задней панели.

Данный монитор, вероятно, станет отличным выбором для профессиональных киберспортсменов. Несмотря на впечатляющую скорость, TN-панель с разрешением 1920х1080 пикселей не гарантирует превосходной визуальной картинки. Информация о стоимости и доступности пока отсутствует, но в ближайшее время компания озвучит цены.