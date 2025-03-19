Минимальные требования предусматривают процессор Ryzen 5 2600 и видеокарту уровня GTX 1070 Ti

Konami заявила, что для комфортного игрового процесса для Silent Hill f не понадобится топовое железо. Новая хоррор-игра будет плавно работать даже на устаревших комплектующих при разрешении 720p и частоте 30 кадров в секунду. Достижение 60 кадров в секунду в Silent Hill f также не станет серьёзной проблемой. Однако, для оптимальной производительности Konami рекомендует установить игру на SSD-накопитель.

Действие Silent Hill f перенесёт геймеров из привычного города Сайлент Хилл в штате Мэн в вымышленный японский городок Эбисюгаока. Сюжет будет сосредоточен на истории выживания школьницы по имени Хинако Симидзу. По словам ведущего сценариста, прообразом для сеттинга послужил реально существующий город Геро в японской префектуре Гифу.

Источник изображения: Konami

Несмотря на отсутствие точной даты релиза Silent Hill f, пользователи ПК могут оценить необходимые характеристики своих компьютеров для комфортной игры. Страница Silent Hill f в Steam указывает на необходимость использования Windows 11, как минимум 16 ГБ оперативной памяти и более 50 ГБ свободного места на диске. Для игры в разрешении 1280х720 пикселей при 30 кадрах в секунду потребуется процессор уровня Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, а также адаптер класса GTX 1070 Ti или RX 5700.

Для достижения 60 кадров в секунду рекомендуется более мощное оборудование: процессор Ryzen 5 5500 или Intel Core i7-9700, а также графический процессор уровня RTX 2080, Radeon RX 6800 XT или более современный. Silent Hill f также предложит поддержку 4K разрешения с использованием технологий масштабирования, таких как Nvidia DLSS.