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Zelikman
Страховые компании провели переоценку каталогов автомобильных запчастей
В большинстве случаев цены были повышены. Однако, детали от автомобилей некоторых производителей даже подешевели

В действие введены обновлённые каталоги стоимости автозапчастей, применяемые страховыми организациями при определении размера выплат по ОСАГО. По информации «Российского союза автостраховщиков», среднее увеличение цен на комплектующие составило 1,2%, однако, изменение стоимости может значительно варьироваться в зависимости от бренда автомобиля. Так, например, цены на детали для Porsche и Skoda увеличились, а для Nissan и Lada, наоборот, снизились.

В сравнении с данными, зафиксированными в декабрьских каталогах, стоимость запчастей для Porsche, Skoda, Volkswagen и Peugeot увеличилась более чем на 5%, для Toyota – на 4%, а для Renault, Audi и Hyundai – более чем на 2%. По информации РСА, снижение цен зафиксировано на комплектующие для Nissan — на 1,9%, у Mitsubishi на 0,8% и Lada с 0,6%.

олебания цен на запчасти, используемые при ремонте по ОСАГО, объясняются тем, что поставщики вынуждены искать новые пути импорта неоригинальных деталей удовлетворительного качества, а также подвержены влиянию скачков курсов валют. Эти факторы в совокупности приводят к изменениям в структуре затрат поставщиков. Однако, как отметил глава РСА Евгений Уфимцев, средняя цена полиса ОСАГО по результатам 2024 года не только не увеличилась, но и продемонстрировала снижение на 2,6%.

В прошлом году страховые случаи по ОСАГО наиболее часто регистрировались в Ингушетии, Дагестане и Приморском крае, при этом общая частота наступления страховых событий по стране в целом осталась на уровне предыдущего года. Реже всего за выплатами по ОСАГО обращались жители Чукотки и Ненецкого автономного округа.

#россия #автомобили #транспорт #рынок #ремонт
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