Сообщается, что смартфоны с новым сенсором будут представлены ближе к концу текущего года

Компании Vivo, Xiaomi и, отчасти, Honor, стали первопроходцами в создании новой категории флагманских камерофонов, оснащённых телеобъективами сверхвысокого разрешения, основанных на базе матриц ISOCELL HP9 или ISOCELL HP3 размером 1/1,4 дюйма. Стремление к сенсорам с разрешением 200 Мп доказало свою эффективность, что подтверждает пример Xiaomi 15 Ultra. Ожидается, что будущий Vivo X200 Ultra получит особо чувствительную модификацию подобных матриц.

Вопрос целесообразности установки 200-мегапиксельного модуля на матрицу размером 1/1,22 дюйма остаётся открытым. Однако, линейка Samsung ISOCELL HP, представленная исключительно сенсорами на 200 Мп, завоевала широкую популярность, причём не только у Samsung. Китайские производители мобильных устройств оценили маркетинговую привлекательность камер с таким высоким разрешением. Сейчас данные сенсоры Samsung можно встретить даже в некоторых моделях телефонов среднего ценового сегмента.

Согласно информации от Digital Chat Station, авторитетного китайского инсайдера, Sony планирует представить свой первый 200-мегапиксельный сенсор для смартфонов. Предполагается, что этот датчик появится в конце 2025 года в первых смартфонах, использующих чипы MediaTek и Qualcomm нового поколения, вероятно, Dimensity 9500 и Snapdragon 8 Elite Gen 2. Digital Chat Station также сообщил, что размер этого сенсора Sony превысит 1/1,3 дюйма, и он будет использоваться в качестве основной камеры.