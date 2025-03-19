Сообщается о более чем 1200 различных исправлений и улучшений

Компания GSC Game World выпустила крупное обновление 1.3 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которое включает свыше 1200 изменений и улучшений, охватывающих все игровые аспекты. Это обновление призвано и далее совершенствовать игровой опыт в популярной игре на выживание.

Проект, находившийся в разработке на протяжении 15 лет, стал триумфом для GSC Game World. Игра вышла в конце 2024 года, получив признание критиков и геймеров. Всего за двое суток был продан миллион копий, что позволило студии окупить затраты менее чем за месяц. К началу марта 2025 года общее число игроков в STALKER 2 достигло шести миллионов, что стало ещё одним значительным достижением. Несмотря на такой успех, GSC Game World продолжает выпускать обновления и улучшать игру.

В Steam появились подробности патча 1.3 для S.T.A.L.K.E.R. 2, где GSC Game World сообщает о более чем 1200 изменениях и улучшениях в последнем обновлении. Значительные корректировки коснулись искусственного интеллекта и боевой системы, а анимация мутантов стала более реалистичной. Баланс игры был переработан, и частота случайных встреч A-Life в STALKER 2 теперь немного снижена. Разработчики исправили около сотни ошибок, что существенно повысит стабильность игры.

Кроме того, в побочные и основные задания S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl внесено множество корректировок, чтобы исключить ситуации, когда игроки не могут продолжить прохождение. Также присутствует ряд общих технических улучшений, включая анимацию. Помимо стандартных исправлений ошибок, в планах у разработчиков STALKER 2 на этот год много интересного. GSC Game World заявила о намерении обеспечить более простую интеграцию модов в игру.

Также в перспективе – многопользовательский режим, который, судя по информации на странице игры в Steam, появится в виде бесплатного обновления после выхода основной игры. Конкретная дата запуска многопользовательского режима пока не разглашается.