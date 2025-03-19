Несмотря на 10-процентное превосходство по техническим характеристикам, устройство отказались лишь на 5% быстрее

Nvidia представила RTX PRO 6000 Blackwell, свою топовую видеокарту для профессиональных задач. Эта карта, судя по характеристикам, значительно превосходит RTX 5090, флагманскую игровую видеокарту GeForce. Обе модели базируются на одной архитектуре и чипе GB202, но RTX PRO 6000 имеет улучшенные спецификации.

В частности, новинка оснащена 24 064 ядрами и 188 SM, в то время как GeForce RTX 5090 содержит 21 760 ядер с 170 SM. Это на 10,5% больше ядер по сравнению с игровым флагманом. Карта использует полный теплопакет в 600 Вт, обеспечиваемый одним разъёмом 12V-2x6, что на 25 Вт больше, чем 575 Вт у RTX 5090.

Новинка также оснащена 96 ГБ памяти GDDR7, что в три раза превышает объём RTX 5090 в 32 ГБ. Эта карта сохраняет 512-битную шину и скорость памяти 28 Гбит/с, обеспечивая общую пропускную способность в 1792 ГБ/с. Дизайн карты останется прежним: двухвентиляторная система охлаждения в двухслотовом форм-факторе.

Ожидается, что этот флагманский продукт предложит значительное улучшение по сравнению с GeForce RTX 5090. Новые тесты, проведённые GameTechBench с использованием полной трассировки лучей, демонстрируют потенциал новой видеокарты.

В тестах производительности в 4K разрешении NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell демонстрирует лидерство, незначительно превосходя RTX 5090 — примерно на 5%. При переходе к разрешению 1440p наблюдается небольшое отставание RTX PRO 6000 от RTX 5090.При рендеринге в режиме Path Tracing новая видеокарта NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell демонстрирует незначительное преимущество, всего на 2% опережая RTX 5090.

Таким образом, возможности новой флагманской модели Nvidia не на много выше, несмотря на заявленные характеристики, указывающие на 10-процентное превосходство. Причина может заключаться в неполной загрузке аппаратных ресурсов или необходимости оптимизации драйверов.