Устройство в три раза слабее, чем RTX 5090, но может иметь до 128 ГБ памяти, что позволяет развёртывать более масштабные языковые модели

Практически параллельно с презентацией Nvidia, компания Asus представила свой новый мини-компьютер, построенный на базе ARM-процессора GB10 Grace Blackwell. Данный мини-ПК выделяется лаконичным белым корпусом с кнопкой питания на лицевой стороне и узнаваемым оформлением верхней панели.

В основе чипа Nvidia лежат 10 мощных ядер ARM Cortex-X925, дополненные 10 ядрами Cortex-A725 для повышения энергоэффективности. Процессор интегрирован с графическим ускорителем, использующим существующую архитектуру Nvidia Blackwell, посредством интерфейса NVLink. Это обеспечивает общий доступ к оперативной памяти, чей максимальный объём может достигать 128 ГБ. Ожидается, что данная система сможет эффективно обрабатывать модели искусственного интеллекта, содержащие до 200 миллиардов параметров.

По заявлениям Nvidia, производительность ИИ достигает 1000 TOPS, что примерно втрое уступает возможностям GeForce RTX 5090. Тем не менее, значительный объём памяти позволяет эффективно работать с более масштабными моделями без необходимости замены и потери производительности.

Более того, для тех, кому требуется еще больше памяти, предусмотрена возможность объединения нескольких устройств Asus Ascent GX10 в единый сервер. Мини-ПК также оснащён твердотельным накопителем ёмкостью до 4 ТБ. Компания Asus пока не раскрыла дополнительные технические детали, включая варианты подключения.

На данный момент Asus не предоставила данных о стоимости и сроках выхода Ascent GX10. Учитывая, что мини-ПК Project Digits от Nvidia, обладающий схожими характеристиками, поступит в продажу в мае по цене 2999 долларов, логично ожидать, что система от Asus будет иметь сопоставимую цену.