При этом фирма не отказывается от выпуска собственных моделей.

Foxconn, тайваньский гигант, специализирующийся на сборке устройств для Apple, готовится к заключению сделок с двумя японскими автопроизводителями для совместного производства автомобилей. Данная информация была предоставлена главой корпорации Янг Лю. Параллельно, Foxconn не оставляет планов по выпуску собственных электромобилей, разработанных компанией.

Руководитель не назвал конкретные японские компании, с которыми планируется сотрудничество, но отметил, что подписание соглашений ожидается в ближайшие два месяца. Motor1 предполагает, что одним из партнёров может стать Nissan, к приобретению активов которого Foxconn проявлял интерес ранее. Смена руководства в Nissan с 1 апреля может дать новый импульс отношениям между компаниями.

Относительно собственных разработок, Foxconn намерен приступить к производству компактного хэтчбека Model B в середине текущего года, а к концу года запустить в серию более габаритную Model C. Этот электрический кроссовер ориентирован в основном на рынок Соединённых Штатов, где Foxconn надеется наладить его продажи. Ожидается, что электромобили будут представлены под маркой Foxtron.



В дополнение к этим электрокарам, компания имеет в портфеле и другие проекты. Ранее Foxconn демонстрировала, например, большой седан, минивэн, пикап и автобус. Однако, информация об их дальнейшей судьбе пока отсутствует.

В середине 2022 года стало известно о заключении соглашения между Foxconn и администрацией одной из китайских провинций. В рамках этого соглашения планировалось создание производственного комплекса для выпуска электрокаров и аккумуляторов с твёрдым электролитом.