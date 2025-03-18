Об этом сообщают в российской представительстве компании

Китайский автопроизводитель GAC ведёт переговоры с российскими предприятиями о налаживании сборки своих автомобилей на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Павел Никифоров, представитель российского подразделения компании. В качестве одного из вероятных кандидатов для производства на российских заводах рассматривается недавно представленный кроссовер GS4.

Павел Никифоров воздержался от комментариев относительно сроков запуска производства, а также не стал выделять приоритетную площадку для сборки. При этом он подчеркнул, что российский рынок имеет стратегическое значение для GAC, поскольку в прошлом году именно российские покупатели продемонстрировали наибольшую активность в приобретении автомобилей GAC за пределами Китая.

Окончательный состав локализованных моделей пока не определён. Павел Никифоров считает GS4 наиболее многообещающей моделью, учитывая потенциальные объёмы сбыта и целевую аудиторию. Этот кроссовер, учитывая его положение на рынке, должен стать альтернативой временно недоступной Toyota RAV4. GS4, предназначенный для российских потребителей, оснащён турбированным двигателем мощностью 170 лошадиных сил, работающим в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. Стоимость новинки в единственной доступной комплектации составляет 2 999 000 рублей.

Стоит напомнить, что в середине февраля российский дистрибьютор KGM также сообщил о намерениях локализовать производство. Ожидается, что сборка кроссоверов из Южной Кореи начнётся этой осенью на производственных площадях калининградского «Автотора».