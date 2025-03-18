Часть фанатов считает, что это слишком высокая цена для видеоигры. Другие считают такой запрос весьма обоснованным. Позже станица с игрой была удалена.

На сайте Brack.ch, известного швейцарского онлайн-магазина, GTA 6 кратковременно появилась в списке для предварительного заказа по цене 99 швейцарских франков. Это сопоставимо 110 долларам. Данная информация была оперативно удалена, однако, пользователи успели зафиксировать утечку до исчезновения страницы. Является ли указанная цена реальной или нет, пока остаётся неясным.

Несмотря на то, что информация об утечке ещё не получила официального подтверждения, стоимость Grand Theft Auto 6 в 100 долларов представляется вполне вероятной. Майкл Доус, руководитель издательского отдела в Larian Studios, ранее высказывал мнение, что стоимость крупных игровых проектов может достигать 80-100 долларов. Если Rockstar решится на подобный шаг, компания станет пионером в этой области, что может оказать влияние на всю индустрию видеоигр и спровоцировать рост цен у других издателей.

Реакция пользователей на вероятную цену GTA 6 оказалась неоднозначной. Многие выражают мнение, что такая цена слишком высока и заявляют о неготовности платить столько, если игра не предложит соответствующее количество контента. Часть потребителей намерена выждать снижения стоимости, в то время как другие всерьёз рассматривают вариант отказа от приобретения или использования пиратских копий.

Защитники увеличения цен говорят, что инфляция делает подорожание обоснованным, и что GTA 6 – это масштабный, первоклассный продукт, полностью соответствующий своей цене. Многие уверены, что, несмотря на любые обстоятельства, игра будет пользоваться огромным спросом, учитывая её статус одной из самых долгожданных. С момента дебюта первого трейлера, набравшего свыше 245 миллионов просмотров и ставшего одним из самых популярных игровых роликов, ни одна игра не вызывала такого ажиотажа, как GTA 6.