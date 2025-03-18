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Zelikman
Швейцарский интернет-магазин указал стоимость GTA 6 в районе 110 долларов
Часть фанатов считает, что это слишком высокая цена для видеоигры. Другие считают такой запрос весьма обоснованным. Позже станица с игрой была удалена.

На сайте Brack.ch, известного швейцарского онлайн-магазина, GTA 6 кратковременно появилась в списке для предварительного заказа по цене 99 швейцарских франков. Это сопоставимо 110 долларам. Данная информация была оперативно удалена, однако, пользователи успели зафиксировать утечку до исчезновения страницы. Является ли указанная цена реальной или нет, пока остаётся неясным.

Несмотря на то, что информация об утечке ещё не получила официального подтверждения, стоимость Grand Theft Auto 6 в 100 долларов представляется вполне вероятной. Майкл Доус, руководитель издательского отдела в Larian Studios, ранее высказывал мнение, что стоимость крупных игровых проектов может достигать 80-100 долларов. Если Rockstar решится на подобный шаг, компания станет пионером в этой области, что может оказать влияние на всю индустрию видеоигр и спровоцировать рост цен у других издателей.

Реакция пользователей на вероятную цену GTA 6 оказалась неоднозначной. Многие выражают мнение, что такая цена слишком высока и заявляют о неготовности платить столько, если игра не предложит соответствующее количество контента. Часть потребителей намерена выждать снижения стоимости, в то время как другие всерьёз рассматривают вариант отказа от приобретения или использования пиратских копий.

Защитники увеличения цен говорят, что инфляция делает подорожание обоснованным, и что GTA 6 – это масштабный, первоклассный продукт, полностью соответствующий своей цене. Многие уверены, что, несмотря на любые обстоятельства, игра будет пользоваться огромным спросом, учитывая её статус одной из самых долгожданных. С момента дебюта первого трейлера, набравшего свыше 245 миллионов просмотров и ставшего одним из самых популярных игровых роликов, ни одна игра не вызывала такого ажиотажа, как GTA 6.

#гейминг #видеоигры #gta 6 #grand theft auto
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Alex-IT
23:58
Это уже перебор, тут согласен. Но работы иностранных художников могут быть культурным достоянием той страны и правообладателем уже будет государство. Поскольку это источник дохода, пусть и небольшой.
Рисуют ли нейросети обложки для издаваемых в России книг
RTX 3050=КАЛ
23:51
Тролишь ).Вульвыч теперь каждое слово просчитывает.Правда его все равно тригернет ,что 3050=кал,он долго не выдерживает
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Evgeny Chezarin
23:45
Давай фото gpu-z на фоне чата. Тут появились сомнения, что у тебе есть 3050.
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
DIP32
23:41
Все учились на чужих работах. Тот же человек художник тоже обучался в художественной школе на ЧУЖИХ работах. Все учатся на чужих работах в любой специальности. От электрика до пекаря с сантехником. Ни...
Рисуют ли нейросети обложки для издаваемых в России книг
DIP32
23:40
Какие наследники у Микеланджело ?!))) Эпоха Возрождения.
Рисуют ли нейросети обложки для издаваемых в России книг
Alex-IT
23:35
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Рисуют ли нейросети обложки для издаваемых в России книг
Дмитрий Ноздрин
23:24
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RTX 3050=КАЛ,BERNIGAN=ШИЗ
22:52
вульвыч пробные шары выкатывает вверху
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
RTX 3050=КАЛ
22:50
у тебя то тянет да,с лучами.правда есть нюанс )))) 640 на 360))
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
Karmboros
22:47
Плохо когда видеокарта за 80к + что то не тянет, и приходится играть не так как задумывали разрабы
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
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