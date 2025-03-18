Теперь разработчики игр смогут внедрять технологию масштабирования и генерации кадров в свои проекты без необходимости связываться с самой компанией

В декабре прошлого года Intel представила технологию XeSS 2.0 вместе с видеокартой Arc B580. Разрешение масштабирования осталось прежним, но были добавлены функции генерации кадров и уменьшения задержки. Первой игрой, поддерживающей XeSS 2.0, стала F1, однако, после этого новостей о внедрении технологии почти не было. Основная причина заключалась в отсутствии общедоступного SDK для XeSS 2.0. Интеграция XeSS 2.0 была возможна только при непосредственном сотрудничестве с Intel, при условии, что они также заинтересованы во внедрении технологии в конкретную игру.

Теперь эта проблема решена, так как Intel выложила SDK для XeSS 2.0 на Github, сделав его доступным для всех разработчиков. Это позволяет разработчикам внедрять XeSS Super Resolution, XeSS Frame Generation и XeSS Low Latency в свои проекты. Разработчики, использующие Unreal Engine или Unity Engine, могут воспользоваться плагином для интеграции XeSS 2.0, а остальным потребуется адаптировать код движка. К примеру, технология Super Resolution функционирует с API DirectX 11, DirectX 12 и Vulkan, в то время как XeSS Frame Generation и XeLL ограничены поддержкой DirectX 12. Для функционирования XeSS Frame Generation необходимы матричные блоки XMX видеокарт Arc, в то время как Super Resolution способна работать на любом GPU, поддерживающем Shader Model 6.4 посредством DP4A.

Это демонстрирует превосходство Intel с SDK XeSS 2.0 в сравнении с наработками Красного гиганта, поскольку в данный момент отсутствует общедоступный программный пакет для FSR 4, что требует прямой работы с AMD для интеграции FSR 4 Super Resolution в игры. Сроки изменения этой ситуации остаются неясными. В свою очередь, Nvidia опередила конкурентов с DLSS 4, выпустив соответствующий Streamline SDK в конце января, одновременно с запуском GeForce RTX 5090 на базе архитектуры Blackwell.