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Zelikman
Intel разместила SDK для интеграции XeSS 2.0 на ресурсе Github
Теперь разработчики игр смогут внедрять технологию масштабирования и генерации кадров в свои проекты без необходимости связываться с самой компанией

В декабре прошлого года Intel представила технологию XeSS 2.0 вместе с видеокартой Arc B580. Разрешение масштабирования осталось прежним, но были добавлены функции генерации кадров и уменьшения задержки. Первой игрой, поддерживающей XeSS 2.0, стала F1, однако, после этого новостей о внедрении технологии почти не было. Основная причина заключалась в отсутствии общедоступного SDK для XeSS 2.0. Интеграция XeSS 2.0 была возможна только при непосредственном сотрудничестве с Intel, при условии, что они также заинтересованы во внедрении технологии в конкретную игру.

Теперь эта проблема решена, так как Intel выложила SDK для XeSS 2.0 на Github, сделав его доступным для всех разработчиков. Это позволяет разработчикам внедрять XeSS Super Resolution, XeSS Frame Generation и XeSS Low Latency в свои проекты. Разработчики, использующие Unreal Engine или Unity Engine, могут воспользоваться плагином для интеграции XeSS 2.0, а остальным потребуется адаптировать код движка. К примеру, технология Super Resolution функционирует с API DirectX 11, DirectX 12 и Vulkan, в то время как XeSS Frame Generation и XeLL ограничены поддержкой DirectX 12. Для функционирования XeSS Frame Generation необходимы матричные блоки XMX видеокарт Arc, в то время как Super Resolution способна работать на любом GPU, поддерживающем Shader Model 6.4 посредством DP4A.

Это демонстрирует превосходство Intel с SDK XeSS 2.0 в сравнении с наработками Красного гиганта, поскольку в данный момент отсутствует общедоступный программный пакет для FSR 4, что требует прямой работы с AMD для интеграции FSR 4 Super Resolution в игры. Сроки изменения этой ситуации остаются неясными. В свою очередь, Nvidia опередила конкурентов с DLSS 4, выпустив соответствующий Streamline SDK в конце января, одновременно с запуском GeForce RTX 5090 на базе архитектуры Blackwell.

#intel #технологии #гейминг #xess 2 #sdk
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Шешун себе ребро удалил,для лучшего самообслуживания.если вы не в курсе )
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Dzhereli
20:32
А мне не нужно выдумывать. У меня практика и припоц не только по бокам, но и по центру. Думаю ты знаешь что за кулер у меня в руке. Но что-то он проигрывает китай-воде 360 на 10-13гр и даже хуже 240.
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Nvidia&Intel Hater
20:28
ага..вы в палате вместе с берниганом лежите ?? биометрия лица.на оверклокерс ))) ты как свою морду будешь биометрировать ?? у тебя из документов ток лапы и хвост ).не ну был бы ты кот,еще яйца мог бы ...
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Приходит Шешенбек (Ш) к доктору (Д): Д: На что жалуетесь? Ш: Попа болит. Д: В каком месте? Ш: Прямо на входе. Д: Пока это вход, будет болеть.
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Nvidia&Intel Hater
20:19
ну вот не гони,врать не надо.это вот у вульвыча да.и три дня не прожил.но ты посмейся,скоро тебе новый делать.Собственно говоря.меня ваши баны не напрягают,даже не парюсь.потому что хочу то и говорю п...
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Nvidia&Intel Hater
20:16
тебя несомненно забанят.за мультиакк и подделку акка,все жалобы разумеется отправлены .причем с разных ай пи разными людьми,что ты думаешь я вульву так выбиваю -страйки прям.уметь надо,я сказал .что я...
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
Nvidia&Intel Hater
20:15
а я и не говорю ничего,ты то просто из бано выползло.а мне проще новый ник за минуту сделать и продолжить на вас мочится.Но у меня хоть не раз в три дня .как у твоего зеленого дружка вульвы банят.
Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
Nvidia&Intel Hater
20:13
65 вполне нормально.главное выбивать чаше стали олигофренов в бан,как то тебя и вульву.его последний акк и три дня не прожил.Кстати Китя -с подменом акка мождно и втроем играть и в четвером,ты будешь ...
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