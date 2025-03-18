Сообщается, что проблема затрагивает обновления KB5053598 для Windows 11 24H2, KB5053602 в 23H2 и KB5053606 для Windows 10

Как сообщается, мартовские обновления содержат неожиданную ошибку. После их установки, у ряда пользователей приложение Copilot было удалено, а его значок полностью пропал из панели задач. Проблема затрагивает обновление KB5053598 для Windows 11 24H2. По сведениям Windows Latest, Copilot может также исчезать в Windows 11 23H2 после установки мартовского обновления безопасности KB5053602, а в Windows 10 подобная ошибка наблюдается с обновлением KB5053606.

Представители Microsoft сообщили о работе над устранением этой неполадки. Пользователям, столкнувшимся с этой проблемой и желающим восстановить Copilot, рекомендуется повторно скачать приложение из Microsoft Store. Хотя, для определённой группы пользователей данное поведение может восприниматься не как дефект, а как полезная возможность.

В данный момент Microsoft вновь занимается модернизацией приложения Copilot, которое теперь представлено в виде самостоятельной программы и предлагает обновлённый функционал, включая голосовое управление и режим Think Deeper. В этом режиме ассистент использует модель логических рассуждений OpenAI o3, что требует больших вычислительных ресурсов при формировании ответа, но улучшает результаты в задачах, требующих логики.

В начале апреля ожидаются дополнительные нововведения. В рамках празднования 50-летия компании, Microsoft планирует провести 4 апреля специальное мероприятие, где также будет уделено внимание Copilot. Согласно имеющейся информации, Microsoft также представит собственную модель рассуждений, которая способна конкурировать с моделями OpenAI и Anthropic.