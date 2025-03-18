Стоимость самой доступной конфигурации Razer Blade 16 составит 1999 долларов.

На данный момент, новейший Razer Blade 16 уже предлагается для предзаказа, а поставки запланированы на 30 апреля. Самая бюджетная конфигурация обойдётся в 2999 евро при покупке через онлайн-магазин Razer и включает процессор AMD Ryzen AI 9 365, видеокарту Nvidia GeForce RTX 5070 Ti для ноутбуков, 32 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель на 1 ТБ.

В сети появились спецификации, указывающие на то, что Razer планирует представить две более доступные версии Blade 16 2025. Все модели Razer оснащаются 16-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560х1600, яркостью 400 нит и частотой обновления 240 Гц, независимо от конфигурации. Базовая модель будущего ноутбука будет стоить 1999 долларов и получит процессор Ryzen AI 9 365, графический процессор GeForce RTX 5060 для ноутбуков, 16 ГБ оперативной памяти и SSD ёмкостью 1 ТБ. Заплатив дополнительно 400 долларов, пользователи смогут приобрести ноутбук с видеокартой GeForce RTX 5070 и 32 ГБ оперативной памяти.

Несмотря на то, что анонс GeForce RTX 5060 для ноутбуков ещё не состоялся, предполагается, что игровые ноутбуки с GeForce RTX 5070 будут стоить от 1299 долларов, что, вероятно, сделает Razer Blade 16 одним из самых дорогостоящих устройств с этим графическим процессором. По слухам, GeForce RTX 5060 и RTX 5070 для ноутбуков будут иметь 8 ГБ видеопамяти GDDR7. Информации об RTX 5060 пока немного. GeForce RTX 5070 для ноутбуков обладает 4608 ядрами CUDA, что на бумаге на 27,7% меньше, чем 5888 ядер у более производительной модели RTX 5070 Ti.



