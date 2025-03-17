Данные чипы будут использоваться в новых портативных игровых консолях.

Новые чипы получили названия G3 Gen 3, G2 Gen 2 и G1 Gen 2. Все они демонстрирует улучшенную производительность как центрального, так и графического процессоров. Наиболее заметный прирост производительности зафиксирован в чипе среднего уровня, G2 Gen 2.

После запуска Snapdragon G3x Gen 1 в конце 2021 года, техногигант расширил свою линейку чипов для портативных игровых устройств летом 2023 года. Сегодня были анонсированы их последователи, все из которых оснащены 8-ядерной системой, однако, имеют различные конфигурации и значительные различия в графической подсистеме.

Snapdragon G1 Gen 2 стал новой базовой моделью. Его процессор Kryo, хотя и лишён основного ядра, демонстрирует превосходство над предыдущей версией на 80%, как утверждается. Интегрированный графический процессор A12, по имеющимся данным, на 25% быстрее, чем A11 в первом поколении G1. Поддерживаются FHD-дисплеи с частотой обновления 120 Гц, но беспроводная связь Wi-Fi 7 не предусмотрена. Тем не менее, есть возможность интеграции 5G-модема (X61) в качестве опции.

Наиболее значительный прогресс наблюдается в новом среднем сегменте. Qualcomm заявляет, что Snapdragon G2 Gen 2 обеспечивает увеличение производительности центрального процессора в 2,3 раза, а графического процессора – почти в 4 раза. Здесь Adreno A21 заменен на Adreno A22. Однако, трассировка лучей и поддержка Lumen отсутствуют. Тем не менее, поддержка QHD+ дисплеев с частотой 144 Гц также реализована.

Флагманский чип Snapdragon G3 Gen 3, как утверждают, демонстрирует прирост производительности на 30% по сравнению с предыдущей версией, благодаря своей архитектуре с 1 основным ядром, 5 ядрами производительности и 2 ядрами эффективности. Графический процессор Adreno A32 обеспечивает поддержку трассировки лучей, глобального освещения и Lumen, а также технологий Snapdragon Game Super Resolution и Adreno Frame Motion Engine 2.0, превосходя Gen 2 на 28%. Теперь поддерживаются дисплеи с разрешением до QHD+ и частотой обновления 144 Гц. Для подключения к сети предусмотрен Wi-Fi 7.

Ожидается, что первые устройства с использованием новых игровых чипов Qualcomm от партнёров будут представлены в первом квартале 2025 года.