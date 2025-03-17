10 из них будут обладать электрическими и гибридными платформа, а с ДВС будет выпускать лишь один автомобиль

Volkswagen и FAW уточнили детали своего партнёрства на ближайшее время. Согласно Cnevpost, в рамках обновлённой стратегии сотрудничества планируется представить 11 новых автомобилей. Запуск намечен на 2026 год, причём в перечне присутствует только одна модель с двигателем внутреннего сгорания. Конкретные модели пока не разглашаются. Дополнительные сведения будут представлены на апрельской выставке в Шанхае, хотя выход новинок на рынок начнётся точно не раньше 2026 года.

Основной акцент делается на электрифицированные автомобили: альянс намерен выпустить 10 новых моделей с гибридными или электрическими силовыми установками. Шесть транспортных средств получат полностью электрическую платформу, две станут подключаемыми гибридами, а остальные будут использовать последовательную гибридную схему. Электрифицированные автомобили VW-FAW будут базироваться на китайской платформе и силовой установке, а также получат расширенные цифровые функции и систему помощи водителю.

Данная стратегия, рассчитанная до 2030 года, распространяется на модельные ряды Volkswagen и Jetta. Ожидается, что примерно через год Jetta представит свой первый электромобиль с доступным ценником. Развитие европейской электролинейки VW планируется в сотрудничестве с другим партнёром. Самая бюджетная модель электромобиля, а также следующее поколение Golf, будут построены на архитектуре, разработанной совместно с американской компанией Rivian.