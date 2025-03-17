Устройство оказалось на уровне таких процессоров, как Apple M2 и Intel Core i7-13700H

Ввиду санкций, введённых Соединёнными Штатами против Huawei, компания вынуждена усиливать разработку собственных технологий в различных сферах. Ранее это в основном касалось смартфонов, но теперь китайскому техногиганту необходимо искать решения для ноутбуков, поскольку Intel лишена возможности поставлять свои процессоры.

Ранее циркулировали слухи о возможном запуске собственного процессора Huawei для ПК в начале 2025 года. В последнее время появляется всё больше подтверждений этим утечкам. Впервые чип Kirin X90 был замечен в Центре оценки информационной безопасности Китая, но деталей о его характеристиках не было. Предполагается, что X90 будет производиться компанией SMIC по 7-нм техпроцессу из-за ограничений.

Накануне в сеть просочились данные о том, что процессор по своей мощности приближается к Apple M2. Заявлено, что X90 демонстрирует многоядерную производительность в Geekbench 6, достигающую 11 640 баллов. Это сопоставимо с результатами Apple M2, который набирает 10 064 балла и Intel Core i7-13700H с 12 203 баллами.

Согласно имеющейся информации, процессор базируется на восьмиядерной архитектуре Huawei Taishan v130, работающей на частоте 2,5 ГГц. В качестве графического ускорителя будет Maleoon 920, уже известный по другим устройствам, но с 10 ядрами. Утверждается, что чип поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 с пропускной способностью 100 ГБ/с по 128-битной шине. Также ожидается наличие трех портов USB 4.