Хоть Nvidia с AMD и говорят об увеличении объёмов поставок, стоимость новых видеокарт неумолимо растёт.

Несмотря на обещания о скором улучшении ситуации с доступностью видеокарт Nvidia GeForce RTX 5000 и AMD Radeon RX 9070 XT, партнёры компаний продолжают повышать цены на свои решения. Причем это происходит уже практически еженедельно. На сегодняшний день обозначение «Рекомендованная розничная цена» не имеет ничего общего с рынком.

Недавно поступали сообщения, что поставщики продолжают повышать цены на свои видеокарты, так как около 80% приходится на графический процессор и чипы видеопамяти. На плате, системе охлаждения и упаковке много не заработать в таких условиях. Однако, основные производители поднимали цены на адаптеры уже несколько раз подряд. Теперь некоторые решения обходятся примерно в два раза дороже, чем РРЦ. Накануне очередное повышение произошло у компании Asus.

В начале февраля ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral стоила в районе 3080 долларов, а уже сегодня за неё придётся отдать 3360 долларов. За месяц цена выросла примерно на 280 долларов. Естественно, если сравнивать её с РРЦ, то это в 1,68 раза больше, но тут уже играет роль и само исполнение видеокарты. В то же время вариант TUF RTX 5090 OC подорожал лишь на 10 долларов, с 2750 до 2760 долларов.

Примерно такая же картина наблюдается с моделями Radeon RX 9070. Asus просит около 720 долларов за Radeon RX 9070 XT Prime OC, хотя это исполнение принадлежало к моделям РРЦ. Разница составляет 20%. Если брать более качественное решение в лице TUF RX 9070 XT OC, то заплатить придётся 800 долларов. Даже стандартная Radeon RX 9070 стартует с цены в 660 долларов, опять же на 20% дороже, чем на старте продаж. Несмотря на заявления компаний о скором улучшении ситуации с доступностью, пока что всё лишь усугубляется.