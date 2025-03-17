Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Asus постепенно продолжает повышать цены на свои видеокарты GeForce и Radeon
Хоть Nvidia с AMD и говорят об увеличении объёмов поставок, стоимость новых видеокарт неумолимо растёт.

Несмотря на обещания о скором улучшении ситуации с доступностью видеокарт Nvidia GeForce RTX 5000 и AMD Radeon RX 9070 XT, партнёры компаний продолжают повышать цены на свои решения. Причем это происходит уже практически еженедельно. На сегодняшний день обозначение «Рекомендованная розничная цена» не имеет ничего общего с рынком.

Недавно поступали сообщения, что поставщики продолжают повышать цены на свои видеокарты, так как около 80% приходится на графический процессор и чипы видеопамяти. На плате, системе охлаждения и упаковке много не заработать в таких условиях. Однако, основные производители поднимали цены на адаптеры уже несколько раз подряд. Теперь некоторые решения обходятся примерно в два раза дороже, чем РРЦ. Накануне очередное повышение произошло у компании Asus.

В начале февраля ASUS GeForce RTX 5090 ROG Astral стоила в районе 3080 долларов, а уже сегодня за неё придётся отдать 3360 долларов. За месяц цена выросла примерно на 280 долларов. Естественно, если сравнивать её с РРЦ, то это в 1,68 раза больше, но тут уже играет роль и само исполнение видеокарты. В то же время вариант TUF RTX 5090 OC подорожал лишь на 10 долларов, с 2750 до 2760 долларов.

Примерно такая же картина наблюдается с моделями Radeon RX 9070. Asus просит около 720 долларов за Radeon RX 9070 XT Prime OC, хотя это исполнение принадлежало к моделям РРЦ. Разница составляет 20%. Если брать более качественное решение в лице TUF RX 9070 XT OC, то заплатить придётся 800 долларов. Даже стандартная Radeon RX 9070 стартует с цены в 660 долларов, опять же на 20% дороже, чем на старте продаж. Несмотря на заявления компаний о скором улучшении ситуации с доступностью, пока что всё лишь усугубляется. 

#amd #nvidia #видеокарты #geforce #radeon #rtx 5000 #rx 9070
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Учёный из Канзаса предполагает, что мы находимся внутри черной дыры
12
Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся борта
1
Конец поддержки Windows 10 создал для благотворительных организаций США проблему
1
Разработчики Skyblivion заявили, что несмотря на выход ремейка TES 4 проект будет доведён до конца
+
Новый MacBook Air M4 использует только энергоэффективные ядра для увеличения срока службы батареи
1
В Санкт-Петербурге продолжается мегапроект по строительству ШМСД
4
Nvidia показала три игры с частотой до 500 кадров в секунду на DLSS 4
5
Вышли новые часы Casio Pro Trek PRG-340 с солнечной зарядкой
+
Hisense выпустила портативный лазерный проектор M2 Pro 4K с 1,3-кратным оптическим зумом
+
Nokia выпустила первую в мире 8K камеру с 360° съёмкой
+
Спрос на видеокарты AMD RX 9070 XT назван беспрецедентным, а запуск RDNA 4 историческим
2
Новый дизайн iPhone 17 Pro показывает более широкую камеру и модули LiDAR
+
Новый универсал Lada Iskra представили публике вживую
8
КамАЗ с шестиствольной установкой АК-306 получил прицел
8
VAIO представляет новые ноутбуки S13 и Pro PG с 5G и процессорами Intel Core 7
+
Anbernic готовит к выпуску портативную консоль RG557 с более мощным процессором и 8 ГБ ОЗУ
+
В России начали выпускать платы с тремя процессорами, задействующими машинное обучение и ИИ
1
Microsoft подала заявку на регистрацию в России бренда Age of Empires
+
Обязательное обновление Windows 11 KB5052093 вызывает серьезные проблемы
5
Der Spiegel: Фридрих Мерц готовится анонсировать поставки дальнобойных ракет Taurus Украине
3

Популярные статьи

Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
10
Бюджетный гейминг Sony PlayStation 3 против ПК за $100
8
Sony PlayStation 3 или мыловарня — разбираем миф о сложной архитектуре процессоров CELL
9
Как нажимать кнопки удалённо - обзор умной кнопки Tuya и её возможностей
6
Разбираем игровой ноутбук MONSTER Tulpar T7 v20.3 и сравниваем с MSI Alpha 15 A4DEK-011RU
72
Как эффективно писать блоги и работать с текстом — практические советы от автора более 1000 статей
7

Сейчас обсуждают

E. S.
02:56
Если активно строятся цеха и заводы - то все отлично. Причем, станками оснащаются тоже нашими, не китаем каким. А у вас как все катилось вниз, так и продолжает. Включая польши и трибалтики с прочими ...
Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
Евгений Юпитеров
02:41
А может лошара кто не может себе позаолить виднокарту за 700к? Попутали чуток...
Ещё одна партия GeForce RTX 5090 приехала в РФ – флагман NVIDIA оказался дешевле GeForce RTX 4090
Dimon1996
02:38
"Загадка дыры" ? :)
Конец поддержки Windows 10 создал для благотворительных организаций США проблему
Dimon1996
02:38
Хорошо, допустим он прав. И что дальше? Это что-то меняет?
Конец поддержки Windows 10 создал для благотворительных организаций США проблему
xrayz
02:34
давно пора...
Что делать после завершения поддержки Windows 10, и почему геймерам придётся перейти на Windows 11
Dimon1996
02:33
Авто возрастом 34 года просто физически не может быть в состоянии нового. Как минимум мотор под переборку, а в подкапотке полная замена всех резиновых патрубков. Это как минимум.
На продажу выставили редкий седан Volkswagen Passat 1991 года с пробегом менее 1300 км
coth
02:27
Рубль растёт. Будет снижение цен. А им хочется побыстрее распродать ещё по высоким ценам.
Дилеры заявили о грядущем снижении продаж легковых авто в России
Dimon1996
02:27
Нет.
Nvidia показала три игры с частотой до 500 кадров в секунду на DLSS 4
xrayz
02:23
Уйдут на linux.
Что делать после завершения поддержки Windows 10, и почему геймерам придётся перейти на Windows 11
linux4ever
02:19
Запомните раз и навсегда, жители сраного города, где этот завод, и балаболы слова синонимы. Там всегда всё тонет в байстве.
Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем