Судя по всему, отбиваться от монстров можно будет исключительно с применением ножей, топоров и других инструментов

Инсайдер Silent Hill Dusk Golem, опубликовал информацию о том, что рейтинг Silent Hill F от ESRB появился на сайте компании. Это раскрывает детали об игре, не показанные в трейлере. Помимо сюжетных моментов, выяснилось, что в игре, вероятно, не будет огнестрельного оружия.

В рейтинге указано, что игра от третьего лица, и игроки будут сражаться с противниками, используя топоры, монтировки, ножи и копья. Огнестрельное оружие не упоминается. Принимая во внимание место действия и эпоху, это вполне логично, однако, это существенно отличается от предыдущих частей франшизы. Но это не единственное, что стало известно из оценки ESRB. В ней также упоминаются многочисленные сцены насильственной смерти в кат-сценах, например, человек, сгорающий заживо в клетке, персонаж, отпиливающий себе конечность и многое другое. Любопытно, что некоторые из этих смертей уже были отмечены в трейлере, но теперь кажется, что они действительно происходят в игре.

В ходе трансляции Silent Hill Transmission компания Konami представила свежий трейлер новой игры серии, демонстрирующий больше деталей, чем это было показано ранее. Судя по увиденному в Silent Hill F, разработка игры продвигается весьма успешно и, вероятно, приближается к своему завершению.

Несмотря на отсутствие конкретной даты релиза в трейлере и призыв добавить игру в список желаемого, создаётся впечатление о высокой степени готовности проекта. Дополнительным подтверждением этому служит и публикация рейтинговой оценки ESRB.