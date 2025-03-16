Также американская сторона в ходе диалога сообщила о начале военной операции против йеменских хуситов

Накануне состоялся телефонный разговор между главой Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По итогам диалога стороны выразили намерение продолжить переговорный процесс. Информацию об этом распространил Госдепартамент США.

В ходе беседы Рубио и Лавров обсудили перспективы нормализации двусторонних отношений и определили дальнейшие шаги в этом направлении. Как заявили в Госдепе, телефонный звонок был инициирован американской стороной, а ключевой темой для обсуждения стали действия, предпринятые обеими странами после консультаций в Саудовской Аравии.

Рубио сообщил Лаврову о начале новой военной кампании против хуситов, которые заявили о возобновлении блокады судов израильской коалиции в Красном и Аравийском морях. Неизвестно, обсуждалась ли украинская тема в ходе беседы.

В это время несколько европейских государств вновь выразили недовольство России и США в связи с предполагаемым затягиванием ответа на предложение о прекращении огня сроком на месяц. С критикой выступили Макрон, Стармер и Шольц. В то же время Трамп заверил, что переговоры продолжаются и вскоре будет подписано мирное соглашение по Украине.

Стоит напомнить, что ранее Владимир Путин заявил о готовности к прекратить боевые действия, но есть некоторые вопросы, которые необходимо обозначить заранее. По мнению российского лидера, соглашение о прекращении огня выглядит, как время на перегруппировку и перевооружение. Россия хочет окончательного мирного урегулирования, а не предоставления временной форы для ВСУ.