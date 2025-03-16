Данная модель имеет более 20 фаз питания и всего два слота для ОЗУ. Также на борту имеется несколько функций для разгона, использующих искусственный интеллект.

Компания Gigabyte расширяет линейку Tachyon, представив модель на базе чипсета Intel Z890. Новая материнская плата обладает широкими возможностями для оверклокинга и предлагает ряд специализированных функций. Отличительной чертой платы является её полностью белое исполнение.

Плата формата E-ATX имеет развернутый на 90 градусов сокет. Слоты для оперативной памяти также расположены над процессором. Несмотря на заявленную высокую производительность, плата оснащена всего двумя разъёмами для модулей оперативной памяти. Это подчёркивает, что данная модель рассчитана на энтузиастов. На данной плате ранее удалось побить рекорд по разгону ОЗУ. Оверклокеры сумели добиться скорости в 12 726 МТ/с. Этот результат был достигнут при использовании памяти V-Color с применением жидкого азота для охлаждения.

Предполагается использование схемы VRM с 18+1+2 фазами. В отличие от оверклокерских моделей, стандартные материнские платы обычно имеют гораздо меньше фаз питания. Например, Gigabyte Z890M Gaming X является самой бюджетной материнской платой Z890 от Gigabyte и оснащена схемой 14+1+2 фазы, в то время как Gigabyte H810M имеет всего 4+1+2 фазы. Предыдущая модель, Z790 AORUS Tachyon 2023 года, имела схему питания 16+1 фаз.

Также в Z890 AORUS Tachyon ICE представлены различные ИИ-функции. D5 Bionic Corsa использует искусственный интеллект для оптимизации разгона оперативной памяти. Наличие физических кнопок на плате упрощает процесс разгона и устранение неполадок. К примеру, кнопка Limp Mode позволяет загрузить систему с настройками BIOS по умолчанию. AORUS AI Snatch – позволяет использовать ИИ для автоматического разгона. Дополнительно доступна AI PerfDrive, представляющая собой набор профилей BIOS, также предназначенных для облегчения разгона.

Однако стоимость и сроки выхода на рынок Gigabyte Z890 AORUS Tachyon ICE пока не озвучены. Судя по всему, ценник данной модели будет находиться в районе 1000 долларов.