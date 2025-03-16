Главная задача компании, это внести свой вклад в развитие искусственного интеллекта.

Согласно информации The Financial Times, DeepSeek сознательно избегает сотрудничества с государственными структурами и другими компаниями для извлечения коммерческой выгоды. Руководство компании стремится исключительно к созданию передового искусственного интеллекта.

Подход DeepSeek к развитию технологии отличается от стратегии, принятой основными конкурентами в США. Вместо приоритета получения прибыли, китайская компания активно инвестирует в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. По данным FT, основатель DeepSeek, миллиардер Лян Вэньфэн, отклонил предложения о партнёрстве от таких технологических гигантов, как Tencent и ByteDance, и не рассматривает государственные инвестиции, поскольку масштабирование не является текущей целью компании.

Западные компании, вроде OpenAI, успешно монетизировали свои успехи в сфере искусственного интеллекта, привлекая миллиардные инвестиции. Переговоры OpenAI о привлечении до 40 миллиардов долларов от SoftBank и других инвесторов говорит о стабильном финансовом потоке, основанном на ажиотаже вокруг ИИ. В то же время, DeepSeek доказывает, что для развития ИИ не требуются колоссальные финансовые вливания, достаточно небольшого числа талантливых специалистов и амбициозной цели.

Однако, ввиду более развитой инфраструктуры у конкурентов, крупные организации склонны выбирать их услуги, что создаёт риски для долгосрочной стабильности DeepSeek. Тем не менее, популярность DeepSeek, как в локальном использовании, так и онлайн, заметно увеличилась после её появления. Широкое распространение технологий DeepSeek в отрасли ожидается после выпуска новых моделей R2 и V4, запланированных на конец текущего года.