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Zelikman
На китайском рынке образовался дефицит ИИ-ускорителей Nvidia H20 AI
Местные ИИ-стартапы и техногиганты скупают всё подчистую.

Китайские компании не собираются замедлять развитие в области ИИ-технологий. Крупные техногиганты, такие как Tencent и ByteDance, возобновили закупки ускорителей ИИ, в частности, от Nvidia. Как сообщает MyDrivers, модели H20 AI в настоящее время пользуются повышенным спросом.

Утверждается, что Tencent приобрела у Nvidia большой объём ускорителей H20 AI на сумму, оцениваемую в миллиарды долларов. Компания намерена интегрировать функции ИИ в популярные потребительские приложения, такие как Tencent Docs и Tencent Maps. Помимо этого, в связи с недавним выпуском моделей AI DeepSeek, компании стремятся интегрировать большие языковые модели в свои локализованные системы.

Ускорители искусственного интеллекта Nvidia H20 AI предлагаются по цене около 14 000 долларов за штуку. Это считается весьма конкурентоспособным предложением по сравнению с некоторыми местными аналогами, такими как Ascend 910B, который, по слухам, стоит дороже. Это, в сочетании с более развитой программной экосистемой Nvidia, склоняет китайские компании к выбору именно её продукции.

Немалая доля доходов Nvidia приходилась на китайский рынок. Для компании было критически важно сохранить своё влияние в регионе. Согласно данным Omdia, только Tencent и ByteDance приобрели приблизительно по 230 000 графических процессоров  Nvidia в 2024 году, уступая лишь Microsoft.

#nvidia #технологии #китай #искусственный интеллект #графические процессоры
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