Они будут базироваться на 7-нанометровом техпроцессе SMIC.

Изначально ожидалось, что первый компьютерный процессор на архитектуре ARM появится в течение прошлого года, но по новым данным, X90 представят в первом квартале 2025 года. Накануне Jukanlosreve представил изображение с различными чипами Huawei. Из-за торговых ограничений со стороны США, Huawei не имеет прямого доступа к передовым технологиям. И вынуждена разрабатывать собственные решения.

Китай активно работает над созданием и налаживанием производства EUV-оборудования в больших масштабах, чтобы не зависеть от ASML, находящейся под влиянием США. Это может быть причиной того, что Kirin 9020, используемый в линейке Mate 70, всё ещё базируется на 7-нм техпроцессе SMIC. При условии выхода X90 в ближайшие месяцы, Huawei, скорее всего, будет вынуждена полагаться на 7-нм технологию SMIC. Это может привести к тому, что производительность X90 окажется ниже, чем у последних устройств Apple M4, Snapdragon X Elite и X Plus от Qualcomm.

Для компенсации, Huawei, вероятно, задействует HarmonyOS NEXT, которая потребляет меньше ресурсов системы по сравнению с конкурирующими операционными системами. Это позволит даже устройствам с ограниченной мощностью работать достаточно эффективно.

Также ожидается, что компания внедрит унифицированную архитектуру оперативной памяти, аналогичную той, что используется в серии M от Apple. Хотя это может лишить пользователей возможности модернизации памяти в X90, это также увеличит пропускную способность и повысит общую эффективность.