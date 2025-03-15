Тем самым Поднебесная обошла даже первую экономику мира — США.

Samsung является крупным многопрофильным концерном, активно работающим в различных секторах технологической отрасли. Компания занимает лидирующие позиции в поставках разнообразных чипов по всему миру, и Китай является одним из ключевых потребителей.

Согласно новым данным, в 2023 году Китай приобрёл чипов у Samsung на общую сумму 44 миллиарда долларов, опередив по объёму закупок даже Соединённые Штаты. Предполагается, что значительную роль в этом сыграли государственные программы стимулирования экономики. Эта инициатива призвана активизировать спрос на технологичные товары, такие как смартфоны, бытовая техника и прочие устройства. Помимо этого, она нацелена на стимулирование предприятий к модернизации производственных мощностей с использованием передового оборудования. С этой целью правительство инвестировало в экономику сумму, эквивалентную 20 миллиардам долларов.

Компания Samsung опубликовала отчёт, содержащий подробные данные о продажах микросхем за последние годы. В документе указано, что объём заказов на чипы из Китая увеличился на внушительные 53,9% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Это совпадает с периодом реализации мер экономического стимулирования в стране. Технологические компании использовали доступные ресурсы для приобретения новых микросхем, что принесло существенную выгоду поставщикам, таким как Samsung и SK Hynix. В 2023 году доходы Samsung от реализации чипов в Китае достигли приблизительно 44,6 млрд долларов. В то же время, поставки чипов Samsung в США принесли компании 42,1 млрд долларов.

Однако, существует вероятность, что Samsung столкнется с давлением со стороны как США, так и Китая. На данный момент компания имеет возможность продавать чипы китайским предприятиям. Но в случае ужесточения американских торговых ограничений ситуация может измениться. Подобные меры могут также оказать влияние и на основного конкурента, SK Hynix.