Данные комплекты создаются израильской компанией Rafael и устанавливаются в основном на западную технику.

На сегодняшний день Израиль является в сфере интеграции комплексов активной защиты Trophy в бронетехнику. Некоторые страны начали модернизацию своих основных боевых танков путём установки этих комплектов. Существует вероятность, что Trophy также будет использоваться для защиты индийских танков, разработанных в России по образцу Т-90.

Недавно израильская компания Rafael и индийская компания Larsen & Toubro подписали меморандум о взаимопонимании, касающийся разработки модификации Trophy, адаптированной к конкретным потребностям Индии. По словам представителей L&T, система будет изготавливаться в самой Индии. Это обеспечит возможность технической поддержки на месте и улучшит устойчивость к поражению как существующих, так и будущих систем.

В начале прошлого месяца индийская армия обратилась к отечественным и зарубежным производителям с запросом предложений по поставке новых комплектов защиты. Согласно официальной документации, КАЗ планируется установить на танки Т-90С Bhishma. Индия располагает парком примерно в 1200 таких машин, включая современные Bhishma Mk3, первая партия которых поступила в подразделения год назад. Ожидается, что к 2030 году численность Т-90 в индийской армии превысит 1600 единиц.

В связи с этим индийский рынок представляет большой интерес для израильской компании Rafael. Они утверждают, что КАЗ Trophy, сможет существенно повысить выживаемость данных боевых машин.